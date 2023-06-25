مصر.. تطورات جديدة في قضية البلوغر الشهيرة سلمى الشيمي

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية بمصر اليوم الأحد، قبول الاستئناف المقدم من البلوغر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم بحبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

كما قررت المحكمة القضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، ونظرها في يوليو المقبل.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوغر الشهيرة سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد القاء القبض عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط سلمى الشيمي "بلوغر أزياء"، سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق "أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

من جهتها، أقرت البلوغر الشهيرة بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، والتي أصدرت حكمها على المتهمة، وعقب الاستناف على القرار قررت محكمة جنح المستنأنف إحالة القضية لمحكمة القاهرة الاقتصادية، وإلغاء الحكم لعدم الاختصاص.

المصدر: "اليوم السابع"