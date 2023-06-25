حاج إيراني معمر في طريقه لمكة المكرمة..كم يبلغ عمره؟ (فيديو)

نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، مقابلة مصورة مع أكبر حاج إيراني لهذا العام، وهو المعمر مصطفى محمود زاده، الذي يبلغ من العمر 111 عاما.

وفي تصريحاته لـ"تسنيم"، أوضح المعمر الإيراني مصطفى محمود زاده بأنه يعمل في الزراعة منذ سنوات وكان يأمل أن يتشرف لحج بيت الله الحرام.

رداً على السؤال: ما هي أول صلاتك بمجرد وصولك إلى بيت الله؟، قال الحاج الإيراني: "أدعو بالخير والسلام لكل المسلمين واتمنى لهم الصحة والأمان وأن يبعدهم الله عن كل مكروه".

وعلى السؤال: "بما أنك تبلغ من العمر 111 عاما، هل لديك أي مشاكل صحية؟ أجاب الحاج الإيراني:" ليس لدي أي مرض وأنا بصحة جيدة وجسدي جاهز للسير مثل الشاب، فأنا أصعد وأنزل في المنحدر عشر مرات في اليوم ولا أعاني من عجز".

المصدر: "تسنيم"