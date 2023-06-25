شاهد من السماء..الاستعدادت السعودية النهائية لموسم الحج

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مجموعة صور تم التقاطها من السماء خلال مرافقة طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، تظهر استعدادات حكومة المملكة لموسم حج هذا العام.



وأوضحت "واسم" أن طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة تحلق على مدار أيام الحج لمراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية وتقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذ والإطفاء، مع تقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية في الميدان والمسارعة في تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية ورصد الحجاج غير النظاميين، إلى جانب نقل الصورة الحية للحج من سماء المشاعر للعالم وبثها عبر القنوات والمواقع المختلفة.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن " طياري الأمن يتمتعون بخبرات متراكمة وقدرات عالية في الاستشعار الأمني لأي ظرف أمني والتعامل السريع مع أي حدث، محلّقين بشغف وطني في طلعات جوية متوالية تغطي سماء المشاعر المقدسة من مطلع ذي الحجة إلى أن يختتم ضيوف الرحمن حجهم بوداع البيت العتيق وإكمال نسكهم، وعيون الأمن ترعاهم بعد حفظ الله لهم".

المصدر: "واس"