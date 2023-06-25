شاهد من السماء..الاستعدادت السعودية النهائية لموسم الحج
نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مجموعة صور تم التقاطها من السماء خلال مرافقة طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، تظهر استعدادات حكومة المملكة لموسم حج هذا العام.
وأوضحت "واسم" أن طائرات الأمن في سماء المشاعر المقدسة ومكة المكرمة تحلق على مدار أيام الحج لمراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية وتقديم الخدمات الإسعافية والإنقاذ والإطفاء، مع تقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية في الميدان والمسارعة في تقديم الخدمات الإنسانية والإسعافية ورصد الحجاج غير النظاميين، إلى جانب نقل الصورة الحية للحج من سماء المشاعر للعالم وبثها عبر القنوات والمواقع المختلفة.
#فيديو_واس | من خلال مرافقة طيران الأمن.. "#واس" تتجول في سماء العاصمة المقدسة.#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عامpic.twitter.com/adhMu1Tlup— واس العام (@SPAregions) June 25, 2023
من خلال مرافقة طائرات الأمن.. "واس" تتجول في سماء مكة المكرمة وترصد الاستعدادت النهائية لحج هذا العام.https://t.co/VmIamDh3Uf#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عامpic.twitter.com/38SJPkTqFL— واس العام (@SPAregions) June 25, 2023
وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن " طياري الأمن يتمتعون بخبرات متراكمة وقدرات عالية في الاستشعار الأمني لأي ظرف أمني والتعامل السريع مع أي حدث، محلّقين بشغف وطني في طلعات جوية متوالية تغطي سماء المشاعر المقدسة من مطلع ذي الحجة إلى أن يختتم ضيوف الرحمن حجهم بوداع البيت العتيق وإكمال نسكهم، وعيون الأمن ترعاهم بعد حفظ الله لهم".
المصدر: "واس"