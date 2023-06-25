لأول مرة..السلطات السعودية تطلق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج (فيديو)

أطلقت الهيئة العامة للنقل في السعودية، ولأول مرة، حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات وبمسافة 4 كلم وبسرعة 30 كم في الساعة.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية"، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل صالح الزويدي، أن أحد الأدوار الرئيسية للهيئة هو تبني تقنيات النقل الحديثة والمساهمة في تفعيلها وتطبيقها في مختلف مناطق المملكة، مضيفا: "هدفنا هو توفير كل سبل الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام هذه الحافلة تقدم لأول مرة في موسم الحج".

وأشار الزويدي إلى أن الحافلة ذاتية القيادة تسير بسرعة 30 كم في الساعة، موضحا أنه تم تخصيص كامل مسار رقم 6 بحيث تنقل الحجاج من داخل المشاعر المقدسة.





فيديو | لأول مرة.. الهيئة العامة للنقل تطلق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة على 6 مسارات وبمسافة 4 كيلوات وبسرعة 30 كم في الساعة#بسلام_آمنين#الإخباريةpic.twitter.com/OKhXeRW9cK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023

المصدر: "الإخبارية"