السعودية.."أمانة العاصمة المقدسة" تفعّل الذكاء الاصطناعي لتحسين وتسهيل تجربة الحجاج

فعّلت "أمانة العاصمة المقدسة" في موسم حج هذا العام الذكاء الاصطناعي، لتحسين وتسهيل تجربة الحجاج.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى خلال موسم الحج إلى تحسين خدماتها وتطويرها باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك تفعيل الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الحجاج وتوفير جميع الخدمات لهم، حيث قامت الأمانة في موسم حج هذا العام 1444 هجري (2023) بتطبيق مجموعة من الحلول الذكية التي تهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتسهيل إجراءاتهم".

من جهتها، أشارت الأمانة إلى أنها وفرت حزمة من التطبيقات الحديثة لتشغيل مراكز الخدمات بالمشاعر المقدسة - والبالغ عددها 28 مركزا - لتطوير وتحسين الأداء المؤسسي من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات، وتمكين الوحدات التنظيمية لتحويل أعمالها إلكترونيا، إلى جانب تسهيل الأعمال اليومية لمنسوبي الأمانة، ورصد الملاحظات الميدانية ورفعها بعدة أشكال (مقاطع فيديو، مقاطع صوتية، نص مكتوب) وربط جميع المقاطع والصور بالموقع الجغرافي، ومعالجة الملاحظات والتوجيه حيالها من قِبل رؤساء المراكز الميدانية، وإصدار التقارير بأحدث الوسائل التقنية.

وتم تفعيل عدد من التطبيقات المخصصة لخدمة الجمهور، وتضم خدمة استخراج التصاريح المؤقتة لأصحاب المطابخ المؤهلة، من خلال تقديم الطلبات عبر النظام وتحويلها تلقائيًا إلى البلدية المختصة للتدقيق، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ، وفق اشتراطات بلدية محددة تُسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية، وتواكب حجم الاحتياج في موسم الحج، إضافةً إلى تنظيم مواعيد ذبح الأضاحي للمواطنين إلكترونيا.

بالإضافة إلى ما سبق، عملت الأمانة على اعتماد نظام إلكتروني متطور لإدارة معدات النظافة، وذلك في إطار سعي الأمانة إلى توفير البيئة الصحية الآمنة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، حيث قامت بتطبيق نظام متابعة النظافة الذكي للاستفادة من التقنيات الحديثة، وذلك من خلال إنشاء غرفة عمليات خاصة للمراقبة الإلكترونية يتم من خلالها متابعة حركة جميع المعدات والآليات وتفريغ الحاويات وتسديد البلاغات وتحضير العمالة.

المصدر: "واس"