الكعبة المشرفة قبلة المسلمين وأول بيت وضع للناس.. تاريخها وبناؤها وداخلها (فيديو)

في مقطع فيديو تثقيفي، نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تفاصيل عن تاريخ الكعبة المشرفة وبنائها.

في مقطع الفيديو، قالت "واس": "الكعبة المشرفة..البناء الشامخ الجليل الذي يقع في قلب الحرم المكي الشريف..قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع للناس".

وأضافت "واس": توصف الكعبة بأنها بناء مكعب الشكل..يبلغ ارتفاعها 15 مترا، ويبلغ طول ضلعها الذي به بابها 12 مترا، وكذلك يكون الذي يقابله، وأما الضلع الذي فيه الميزاب والذي يقابله، فطولهما 10 أمتار".

وأشارت "واس" في مقطع الفيديو إلى أنه "على مر التاريخ، كانت الكعبة موضع تعظيم الناس وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم".

وأكملت: "وفي العهد السعودي، صنع باب للكعبة لأول مرة من الذهب الخالص، وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز، تم استبدال أعمدة الكعبة الخشبية التي يعود تاديخها لأكثر من 1200 عام بأخرى جديدة، ضمن عملية ترميم شاملة أزيل خلالها سقف االكعبة وأعيد بناؤه ورممت الأحجار المتآكلة ودعمت الأرضية بالرخام".

وأوضحت "واس" أنه "في داخل الكعبة أعمدة خشبية ثلاثة تحمل سقف الكعبة المشرفة، وهي من أقوى أنواع الأخشاب التي لا يعرف مثلها، ووضعها عبد الله بن الزبير، وعمرها أكثر من 1350 عاما"، متابعة: "أما أرض الكعبة المشرفة، فهي من الرخام، وأغلبه من النوع الأبيض، والباقي ملون".

المصدر: "واس"