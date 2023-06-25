في مشهد مؤثر.. مصري يفاجئ والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها للسعودية لأداء مناسك الحج (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مؤثر"، لطيار مصري فاجأ والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث تفاجأت الأم لدى صعودها الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج بطاقم الطائرة يستقبلها بحفاوة، في حين ظهر نجلها الذي حضنها وقبل رأسها، في مشهد مؤثر، فيما اغرورقت عيناها "بدموع الفرح" .

فيديو متداول لطيار مصري يفاجئ والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج.. . والبعض يعلق: "هتخليه يمشي عالـ ٢٠" pic.twitter.com/9StuoOuhkW — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) June 25, 2023

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم وتأثرهم بهذا المشهد، حيث قال أحدهم معلقا: "ما شاء الله..يا لله حسيت بالفخر وأنا مالي دخل الله يخليه لها ويبلغها فيه"، وأضاف آخر: "يا حياتي..نزلت دموعي يارب تخليهم لبعض".

المصدر: RT