بالقطار الكهربائي السريع.. وصول أولى رحلات الحجاج من جدة والمدينة لمكة (صور+فيديو)

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقطع فيديو يوثق وصول أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر القطار الكهربائي الأسرع بالشرق الأوسط.

وأوضحت "واس" أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تقدم خدماتها عبر أحد أطول القطارات في العالم لحجاج بيت الله الحرام، لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، حيث يخدم القطار الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة المكرمة، بأسطول يتكون من 15 قطارا، بطاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون مقعد، حيث تصل سرعته إلى 300 كيلومتر/ ساعة، وشبكه طرق تصل إلى 453 كم.

تُقدِّم منظومة النقل والخدمات اللوجستية خدماتها عبر أحد أطول القطارات في العالم لحجاج بيت الله الحرام؛ لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة.#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عامpic.twitter.com/x2RnQKhhca — واس العام (@SPAregions) June 23, 2023

وتمت الإشارة إلى أنه يجري تشغيل قطار الحرمين السريع بـ35 قطارا كهربائيا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبا من خلال 13 عربة مقسمة إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال، بالإضافة إلى "كافتيريا" و8 مقصورات للدرجة السياحية، ليبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدًا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.

المصدر: "واس"

المصدر: "واس"