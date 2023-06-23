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السعودية.. مقطع فيديو لحركة الطائرات بمطار جدة باليوم الأخير لوصول الحجاج يثير تفاعلا (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. مقطع فيديو لحركة الطائرات بمطار جدة باليوم الأخير لوصول الحجاج يثير تفاعلا (فيديو)
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الأقمار الصناعية تظهر الازدحام المذهل للطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، باليوم الأخير لوصول الحجاج من الخارج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حركة الطائرات المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، من الساعة الـ3 فجرا حتى الـ8 مساء من يوم أمس الخميس.

وظهر عدد كبير من الطائرات التي تُقل الحجاج في اتجاه مطار جدة من كافة الأنحاء، وذلك في اليوم الأخير لوصولهم.

المصدر: RT + "العربية"

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