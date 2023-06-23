"مرعبة وحادة".. نظرة الأمير محمد بن سلمان لجون كيري تشعل مواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يتحدث مع مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري بنظرة وصفها البعض بـ"المرعبة"، في باريس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر حديثا جانبيا بين الأمير محمد بن سلمان مع جون كيري، في مشهد اعتبره البعض يعبر عن القوة التي يحظى بها العاهل السعودي وطريقة حديثه ونظراته إلى كيري.

وعلق أحدهم قائلا: "هكذا تحدث سمو ولي العهد محمد بن سلمان مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.. نظرات حادة وحديث جاد وإنهاء سريع للحوار"، وأضاف آخر: "سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان … يرسل رسالة واضحة للكهل جون كيري "وصلتكم رسائل المملكة العربية السعودية" هنا الشجاعة والقوة تبان أمام رعاة الشواذ والمثليين والإرهاب..الله يعزّ وينصر السعودية العظمى بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

وعلق أحدهم قائلا: "كمل حديثه وفي عيونه شراره.. أرعبها كيري ومن حول كيري".

هكذا تحدث سمو ولي العهد محمد بن سلمان مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.. نظرات حادة وحديث جاد وإنهاء سريع للحوار pic.twitter.com/1sWjVBia2K — رائد محمد المالكي (@raed_arn) June 23, 2023

سموولي العهدالامير محمد بن سلمان … يرسل رسالة واضحة للكهل جون كيري "وصلتكم رسائل المملكة العربية السعودية"

هنا الشجاعة والقوة تُبان أمام رعاة الشواذ والمثلين والأرهاب

الله يعزّ وينصر #السعودية_العظمى

بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين



pic.twitter.com/cgLhX9WtHe — Eng-mohammed Alotibi (@DmfMohe) June 22, 2023

وترأس الأمير محمد بن سلمان وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية، باريس.

المصدر: RT