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مقطع فيديو لماكرون والأمير محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل ومصادر سعودية توضح (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو لماكرون والأمير محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل ومصادر سعودية توضح (فيديو)
AFP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نادى فيه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان "طويل العمر" قبل التقاطهما صورة، فما حقيقته؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوجه نحو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يسمع صوت باللغة العربية: " يا طويل العمر".

هذا وقال بعض الرواد إن الرئيس الفرنسي هو من نادى الأمير محمد بن سلمان "يا طويل العمر"، في حين نقلت "السعودية بوست" عن مصادر أنه "لا صحة لدعوة الرئيس الفرنسي "ماكرون" لولي العهد السعودي "طويل العمر" خلال انعقاد قمة باريس اليوم، حيث تزامن صوت نداء أحد الصحفيين المتواجدين في القاعة مع تحية الرئيس الفرنسي للأمير".

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل إلى مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس، حيث ترأس الوفد السعودي المشارك في القمة، وتجمع على طاولتها 100 من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و120 منظمة غير حكومية، و 70 شريكا من القطاع الخاص، و40 منظمةً دولية.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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