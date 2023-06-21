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ترامب يثير تفاعلا بتصريح عن الملك سلمان وولي عهد السعودية

أخبار العالم

ترامب يثير تفاعلا بتصريح عن الملك سلمان وولي عهد السعودية
AFP
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مقابلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تطرق فيها للحديث عن السعودية والملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب في المقابلة التي أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "بالحقيقة ذهبت المملكة العربية السعودية إلى الصين التي تحميهم الآن، خسرنا المملكة العربية السعودية.. يذهب بايدن يصافح بالقبضة الملك المستقبلي للسعودية (محمد بن سلمان) هل تعلم ما هي مصافحة القبضة؟ هي ألا تلمس يدي لأن يدك ملوثة ولنقم بمصافحة القبضة".

وأضاف: "هل تعلم كم شعروا (السعوديين) بالإهانة بسبب ذلك؟ لدينا أشخاص أغبياء يديرون بلدنا وهذا أخطر الأوقات في التاريخ برأيي"، معتبرا"أننا خسرنا المملكة العربية السعودية، السعوديون أصدقائي وأشخاص رائعون، ولي العهد والملك انسجمت معهما جيدا وسيفعلان أي شيء إنهما أشخاص رائعون".

وقد أعاد مغردون نشر تصريحات من مقابلة ترامب، وأبرزوا في تغريداتهم تصريحاته حول السعودية.

المصدر: RT

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