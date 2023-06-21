ترامب يثير تفاعلا بتصريح عن الملك سلمان وولي عهد السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من مقابلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تطرق فيها للحديث عن السعودية والملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب في المقابلة التي أجراها مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "بالحقيقة ذهبت المملكة العربية السعودية إلى الصين التي تحميهم الآن، خسرنا المملكة العربية السعودية.. يذهب بايدن يصافح بالقبضة الملك المستقبلي للسعودية (محمد بن سلمان) هل تعلم ما هي مصافحة القبضة؟ هي ألا تلمس يدي لأن يدك ملوثة ولنقم بمصافحة القبضة".

في آخر ظهور إعلامي للرئيس الأمريكي السابق ترامب:

يعبّر عن انبهاره الكبير بعظمة القيادة السعودية .. https://t.co/WuKYPpzOXr — ماجد بن جعفر الغامدي (@majed_Jaafr) June 20, 2023

وأضاف: "هل تعلم كم شعروا (السعوديين) بالإهانة بسبب ذلك؟ لدينا أشخاص أغبياء يديرون بلدنا وهذا أخطر الأوقات في التاريخ برأيي"، معتبرا"أننا خسرنا المملكة العربية السعودية، السعوديون أصدقائي وأشخاص رائعون، ولي العهد والملك انسجمت معهما جيدا وسيفعلان أي شيء إنهما أشخاص رائعون".

تصريح جديد من #ترامب عن القيادة #السعودية : "إنهم أصدقائي إنهم أناس رائعون ولي العهد والملك #سلمان_بن_عبدالعزيز لقد اتفقت معهم بشكل لا يصدق. سيفعلون أي شيء. إنهم أناس رائعون وعظماء"



pic.twitter.com/w7jWLifFDp — ‏د.حـمـزة الـكِـنـانـي || D®.HamzaAlkinani (@DrHamzaAlkinani) June 20, 2023

وقد أعاد مغردون نشر تصريحات من مقابلة ترامب، وأبرزوا في تغريداتهم تصريحاته حول السعودية.

#ترامب

الملك سلمان و ولي العهد الامير محمد بن سلمان أصدقاء لي ٬ إنهم أناس رائعون ٬ لقد تعاملت معهم بشكل لا يصدق ٬ إنهم أناس رائعون…



انتقلت الآن السعودية إلى الصين🇨🇳حيث لدينا اغبياء يديرون البلاد. pic.twitter.com/BQeWBjoQwM — Omar ALrashdie (@omar57509582) June 20, 2023

President Trump rips Biden for driving Saudi Arabia closer to China: "We have people that are stupid running our country!" pic.twitter.com/c4KDdylr0j — Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 19, 2023

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ينتقد جو بايدن لأنه دفع #السعودية إلى الاقتراب من الصين: "لدينا أناس أغبياء يديرون بلادنا!" pic.twitter.com/fsm8EpbECX — عبد العزيز الخميس (@alkhames) June 20, 2023

المصدر: RT