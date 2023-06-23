السعودية تودع "مهندس الطرق"

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، وزير المواصلات السعودي الأسبق ناصر السلوم عن عمر ناهز الـ80 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وحسب "عكاظ"، كان للوزير السلوم الفضل، مع دعم الحكومة، في إنشاء الكثير من الطرق بالمملكة.

وولد السلوم في المدينة المنورة عام 1940 وحصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، وتلاها الماجستير ومن ثم الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل الوزير الراحل مناصب مدير عام المشاريع في وزارة المواصلات، وتدرج في المناصب بالوزارة إلى ان تولى حقيبة المواصلات في الحكومة السعودية، إلى جانب توليه منصب أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

المصدر: "عكاظ"