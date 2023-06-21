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"شبيهة جورجينا" السعودية تثير جدلا بقرارها في حال تقدم كريستيانو رونالدو لخطبتها (فيديو)

مجتمع

Globallookpress
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أثارت ريما العنزي المشهورة في مواقع التواصل السعودية بشبهها بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا عشيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلا بجوابها عما إذا كانت ترضى بالارتباط به.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته ريما العنزي عبر حسابها في "سناب شات"، حيث ردت فيه على سؤال حول "إن كانت ستوافق على الارتباط برونالدو في حال تقدم لخطبتها"،  لترد بالقول: "لو تقدملي مرة ومرتين وثلاث ماني موافقة".

وأضافت ريما العنزي، المعروفة بشبهها بزوجة لاعب نادي النصر السعودي، رونالدو: "هو ما يعيبه شي بس مو ستايلي".

وأثارت تصريحات ريما العنزي جدلا بمواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلا: "الحين ذي ما عندها محتوى غير رونالدو"، فيما علق آخر بالقول: "يا جماعه خلوها براحتها مو التايب حقها".

المصدر: RT

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