"شبيهة جورجينا" السعودية تثير جدلا بقرارها في حال تقدم كريستيانو رونالدو لخطبتها (فيديو)

أثارت ريما العنزي المشهورة في مواقع التواصل السعودية بشبهها بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا عشيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلا بجوابها عما إذا كانت ترضى بالارتباط به.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته ريما العنزي عبر حسابها في "سناب شات"، حيث ردت فيه على سؤال حول "إن كانت ستوافق على الارتباط برونالدو في حال تقدم لخطبتها"، لترد بالقول: "لو تقدملي مرة ومرتين وثلاث ماني موافقة".

وأضافت ريما العنزي، المعروفة بشبهها بزوجة لاعب نادي النصر السعودي، رونالدو: "هو ما يعيبه شي بس مو ستايلي".

وأثارت تصريحات ريما العنزي جدلا بمواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلا: "الحين ذي ما عندها محتوى غير رونالدو"، فيما علق آخر بالقول: "يا جماعه خلوها براحتها مو التايب حقها".

الحين ذي ماعندها محتوى غير رونالدو 🙂 — ميجو M (@V00_v1) June 20, 2023

ي جماعه خلوها براحتها مو التايب حقها🤣🤣 — BUSHA🐆 (@Beyself70) June 20, 2023

ماقدر اتحملها كيف عايشه الدور و عاطيه نفسها و هو محد درا عنها !!! https://t.co/g3iP8VZAD5 — أســاور ||👧🏻🇴🇲. (@3sawer1) June 20, 2023

المصدر: RT