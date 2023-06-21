معلمة بريطانية تثير جدلا بوصف آراء طلابها بـ"الحقيرة" حول موضوع حساس!

اتهمت معلمة بريطانية طلابها بتبني آراء "حقيرة" وهددت بالإبلاغ عنهم، بعد أن اقترحوا أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جنسين، وفقا لتسجيل نشر على الإنترنت.

وسجّل الصوت لمدة 3.5 دقيقة، والذي تم تحميله على "تيك توك"، أثناء الفصل في Rye College في شرق ساسيكس، وهي واحدة من عشر مدارس ابتدائية تديرها Aquinas Trust، المرتبط بكنيسة إنجلترا. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بوقائع الحادث يوم الاثنين.

وأثناء الدرس، يمكن سماع المدرسة تتجادل مع فتاتين حول فكرة أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جنسين. وتقول إحداهن إن الجنس مرتبط بعلم الأحياء، وأنها تتوقع أن يتم احترام وجهة النظر هذه، تماما كما تحترم الآراء المختلفة حول هذه المسألة.

وتجيب المعلمة قائلة: "هذا ليس مجرد رأي" وتخبر الطلاب أن هناك ثلاثة أجناس بيولوجية، بما في ذلك ثنائيي الجنس، وأن "هناك الكثير من الأجناس".

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ومع إصرار الطلاب على خلاف ذلك، تقول المعلمة: "تتحدثون عن حقيقة أن المتوافق مع الجنس هو القاعدة، وأنكم تتعرفون على جنس العضو الجنسي الذي ولدتم به، أو أنكم غريبون. هذا في الأساس ما تقولونه، وهو حقا حقير".

ثم اتهمت الطلاب بأنهم معادون للمثليين، وهو ما ينفونه بشدة. وتزداد سخونة الحديث، حيث صرحت المعلمة أن الهوية الجنسية للشخص "ليست رأيا" وأعلنت أنه "إذا لم تعجبك، فأنت بحاجة إلى الذهاب إلى مدرسة مختلفة". وأوضحت نيتها في الإبلاغ عن الطلاب.

وقال أحد الوالدين لأحد الطلاب، الذي تلقى الدرس نفسه، لـTelegraph: "إنني أتفهم النقطة التي كانت المعلمة تحاول توضيحها. ما يزعجني هو إغلاق النقاش بطريقة تهديدية وعدوانية، والتي لا أعتقد أنها مناسبة في بيئة تعليمية".

وقال متحدث باسم Rye College لوسائل الإعلام، بأن المدرسة "ملتزمة بتقديم تعليم شامل لتلاميذنا". ويشجع المعلمون الطلاب على "طرح الأسئلة والمشاركة في المناقشة" ويهدفون إلى الإجابة "بحساسية وصدق"، وفقا للبيان. وقالت المدرسة إنها تراجع الحادث حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث في المستقبل.

المصدر: RT