لبنان.. حفل تخرج كاد ينتهي بمأساة (فيديو)

كاد حفل تخرج تلاميذ إحدى المدارس في مدينة صيدا جنوبي لبنان أن ينتهي بمأساة بعد انفجار ألعاب نارية، مما تسبب في وقوع ثلاث إصابات على الأقل.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أنه في ختام مسيرة سيّارة لتلاميذ المدرسة جابت شوارع المدينة وضواحيها وأثناء إطلاق مفرقعات نارية في محلة الهلالية شرق صيدا احتفاء بالمناسبة، وقد انفجرت إحداها في مكانها لحظة وجود عدد من الأشخاص حولها ما أدى لإصابة ثلاثة منهم على الأقل بجروح أفيد بأن إصابة أحدهم متوسطة وأنه ليس من التلاميذ المحتفلين.

فيديو متداول عن انفجار مفرقعة نارية أثناء احتفال طلاب بتخرجهم في محلة الهلالية - صيدا ، وقد أصيب عدد من الطلاب ... pic.twitter.com/CmaDyH6uKl — Leb Now (@leb_now) June 19, 2023

وحضر إلى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي، وعناصر الجمعية الطبية الإسلامية وعناصر الصليب الأحمر اللبناني وعملوا على نقل المصابين.

كما حضرت القوى الأمنية وضربت طوقا أمنيا حول المكان فيما شهدت الطريق العام في المحلة ازدحام سير خانق.

المصدر: IM lebanon