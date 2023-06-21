فرنسا.. مشرد يحاول اختطاف طفلة ويعتدي على جدتها (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة لحظة مروعة تم التقاطها في مدينة بوردو الفرنسية، حيث حاول رجل مشرد الاعتداء على جدة مسنة وخطف حفيدتها أمام منزلهما.

وحسب المعلومات فإن الحادث وقع يوم الاثنين، في حدود الساعة الخامسة والنصف عصرا، بمدينة بوردو، وأن الضحيتين هما جدة تبلغ من العمر 73 عاما وحفيدتها البالغة من العمر 7 سنوات، أما المعتدي فلا يتجاوز عمره 29 عاما.

ويظهر الفيديو، الذي أثار ضجة في فرنسا، الشاب يتحين الفرصة للانقضاض على الجدة وحفيدتها، اللتين كانتا تقفان أمام باب منزلهما في الشارع.

وحين شعرت الجدة بالخطر، حاولت الدخول إلى المنزل وإغلاق الباب، قبل أن يهاجمهما المشرد، الذي شرع في الاعتداء عليهما بوحشية ورماهما أرضا.

وبعد ذلك، حاول اختطاف الطفلة، لكنها هربت منه وركضت في اتجاه جدتها. وحين أدرك المشرد أنه في خطر، اختفى عن الأنظار.

Horrifying moment in France:



homeless robber follows a grandmother, 73, and her seven-year-old granddaughter into their home, violently throws them into the street and attacks them. #France#robberypic.twitter.com/I7lV4S2Mba — WORLD MONITOR (@ZeusKingOfTwitt) June 20, 2023

وأصيبت الجدة بجروح في رأسها وكوعها وقدمها وستتم مراقبتها لمدة أربعة أيام، بينما أصيبت الفتاة بجروح وكدمات.

وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة الفرنسية أنه تم القبض على مشتبه به "معروف لدى الشرطة".

وقالت إن عملية الإيقاف جرت بعد أقل من ساعتين، بفضل أشرطة الفيديو وأقوال شهود عيان.

ويواجه الشاب تهم "اقتحام منزل" و"محاولة اختطاف وحبس قسري" و"ممارسة العنف ضد شخص ضعيف وقاصر يقل عمره عن 15 عاما".

المصدر: "ديلي ميل"