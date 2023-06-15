لبنان.. توقيف فتى عذب جروين بهدف "التسلية والتباهي"

أوقفت السلطات الأمنية في لبنان، فتى بعد أن انتشر فيديو قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، له وهو يقوم بتعذيب جرو كلب حيث قام بركله وشنقه وضربه.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه "بعد انتشار الفيديو باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو س. د. (من مواليد العام 2006 لبناني)، وتم توقيفه بأقل من 24 ساعة في بلدة جرفا - حاصبيا".

وذكرت أنه بالتحقيق معه، "اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتعذيب جروين والإجهاز عليهما، بهدف التسلية والتباهي".

المصدر: قوى الأمن الداخلي