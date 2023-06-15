هونغ كونغ.. اعتقال امرأة بجريمة قتل "يمامة"

ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على امرأة تبلغ من العمر 58 عاما اليوم الخميس، بعد الاشتباه بأنها قتلت "يمامة" في مبنى سكني عام في تسونغ كوان أو.

وقالت القوة إنه تم استدعاء الشرطة قبالة الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد تلقي بلاغ من أحد المارة، حيث ادعى المتصل أن امرأة ألقت الطائر على الأرض.

وبعد تحقيق أولي، ألقت الشرطة القبض على المرأة بتهمة القسوة على الحيوانات، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 200 ألف دولار هونغ كونغ (25.538 دولار أمريكي).

المصدر: South China Morning Post