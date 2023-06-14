خبيرة التجميل السعودية مروج الرحيلي "تصدم" متابعيها بصورة "حمام شمس" لها وتثير تفاعلا (صورة)

نشرت خبيرة التجميل السعودية مروج الرحيلي صورة لها عقب "التشميس"، حيث "صدمت" متابعيها ببشرتها، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى حسابها في "سناب شات"، شاركت مروج الرحيلي صورة لبشرتها بعد تعرضها لحروق وندوب جراء تعرضها لحمام شمسي، وهي تعاني من حساسية لأشعة الشمس، حيث ظهرت بشرتها محروقة وبلون مائل إلى الإحمرار.

وعلقت الرحيلي على الصورة، مؤكدة أن بشرتها مصابة بالحساسية بعد التعرض للشمس.

هذا وتفاعل الجمهور مع صورة خبيرة التجميل السعودية، حيث حذر البعض من الخطر الناجم عن التعرض لأشعة الشمس بدون اختبار سابق للحساسية واستخدام واقي شمس مناسب لنوع البشرة وبكمية كافية، إذ قال أحدهم: "بشرة مروج الرحيلي بدون فلتر !! ما أعرف ليه يعشقون التان مره الشمس مو حلوه للبشره عاد كيف شمسنا".

المصدر: RT