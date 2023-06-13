مقطع فيديو لإبل تشرب عصير البرتقال "تانج" يثير تفاعلا..ما القصة؟ (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق خلط عصير البرتقال (تانج) مع المياه، ليشربها قطيع من الإبل، ما أثار تفاعلا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر شخص يقوم بتفريغ عدد من عبوات بودرة "تانج"، عصير البرتقال، وخلطها بمياه الشرب المخصصة للإبل.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل، حيث نشره عدد كبير من النشطاء، وتساءل البعض عن السبب.

وقال أحدهم معلقا: "يمكن عشان الحليب يطلع بطعم تانج؟ أفيدونا بالسبب"، فيما قال آخر: "مع ارتفاع درجة الحراره صاحب إبل يقدم لها عصير تانج! لأهل الخبره..ما رأيكم هل الطريقة مفيدة؟"

يمكن عشان الحليب يطلع بطعم تانج؟

افيدونا بالسبب pic.twitter.com/d4E5BipiSW — تركي المحمود Turki (@abus3oud) June 13, 2023

مع ارتفاع درجة الحراره صاحب أبل يقدم لها عصير تانج !



لأهل الخبره / مارايكم هل الطريقه مفيده ؟ pic.twitter.com/KLY3l5lqFA — وليد العمودي (@WaleedAlshmmari) June 13, 2023

مع ارتفاع درجة الحراره صاحب أبل يقدم لها عصير تانج ! pic.twitter.com/7DjuBR7Y9K — محمد الفيصل (@Mooh32a) June 13, 2023

المصدر: RT