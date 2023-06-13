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مقطع فيديو لإبل تشرب عصير البرتقال "تانج" يثير تفاعلا..ما القصة؟ (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو لإبل تشرب عصير البرتقال
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق خلط عصير البرتقال (تانج) مع المياه، ليشربها قطيع من الإبل، ما أثار تفاعلا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو،  حيث يظهر شخص يقوم بتفريغ عدد من عبوات بودرة "تانج"، عصير البرتقال، وخلطها بمياه الشرب المخصصة للإبل.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل، حيث نشره عدد كبير من النشطاء، وتساءل البعض عن السبب.

وقال أحدهم معلقا: "يمكن عشان الحليب يطلع بطعم تانج؟ أفيدونا بالسبب"، فيما قال آخر: "مع ارتفاع درجة الحراره صاحب إبل يقدم لها عصير تانج! لأهل الخبره..ما رأيكم هل الطريقة مفيدة؟"

المصدر: RT

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