طبيب مصري يقتل زميله ويدفنه في مكان عمله

نجحت مباحث القاهرة، في تحديد هوية المتهم بقتل طبيب، ودفن جثته في عيادته الخاصة، حيث تبين أن زميله متورط في ارتكاب الجريمة.

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وعثرت أجهزة الأمن مساء الأحد، على جثة طبيب الساحل، مدفونًا داخل عيادته الخاصة في منطقة الساحل بالقاهرة.

شكلت مباحث القاهرة، فرق بحث موسعة لفحص بلاغ تغيب من أسرة الطبيب المقتول، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ.

وأجرى رجال المباحث تحريات موسعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، ولم يخرج منها، فتم تكثيف الجهود، وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب الذي يبلغ من العمر 30 عاما من محافظة الشرقية، مدفونا داخل عيادته الخاصة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

ويكثف فريق البحث جهودهم لضبط الطبيب الهارب والاستماع لأقوال الشهود، وعدد من الأطباء أصدقاء المجني عليه والعاملين في العيادة.

وبينت التحريات هروب طبيب تحوم الشكوك حوله بأنه وراء ارتكاب الجريمة، وجارٍ تتبع موقع هروبه وضبطه.

المصدر: القاهرة 24