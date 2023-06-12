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يتضمن تدريبا قاسيا.. مقطع فيديو لقوات الصاعقة المصرية يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

مجتمع

يتضمن تدريبا قاسيا.. مقطع فيديو لقوات الصاعقة المصرية يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)
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أظهر مقطع فيديو من مقر قوات الصاعقة المصرية، التدريبات القاسية والقوية التي يتلقاها أفراد هذه القوات، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل الإجتماعي.

وتضمن فيديو نشرته قناة "صدى البلد" من داخل مقر قوات الصاعقة المصرية، شرحا لللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة خلال الحلقة، حول التدريبات في "ميدان تطعيم المعركة".

كما بين مقطع الفيديو ميادين الرماية وتدريبا لعناصر الصاعقة المصرية تشمل الغطس في مياه غير نقية واختراق النيران المشتعلة.

هذا وأوضح اللواء المصري أن"مواجهة الإرهاب كانت صعبة لأن العدو غير واضح.. الإرهابيون يختلطون وسط المدنيين وليس لهم مكان واضح مما صعب القضاء عليهم بسرعة.. ولم نقتحم بيت داخله إرهابي وسط مدنيين".

وتابع "الإرهابيون كانوا يزرعون العبوات الناسفة في أماكن وجود المدنيين.. قوات الصاعقة قامت بعمليات تمشيط لكل مكان يشتبه تواجد الإرهابيين به، وقوات الصاعقة كانت تنسق مع جهات الاختصاص وأجهزة المعلومات للوصول للإرهابيين.. الإرهابي كان يتواجد في أماكن جبلية وعرة وبيوت وسط المدنيين"، لافتا: "قوات الصاعقة كانت تواجه صعوبات عند هروب الإرهابيين والاحتماء بالمدنيين في سيناء".

المصدر: "صدى البلد"

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