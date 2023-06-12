يتضمن تدريبا قاسيا.. مقطع فيديو لقوات الصاعقة المصرية يثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو من مقر قوات الصاعقة المصرية، التدريبات القاسية والقوية التي يتلقاها أفراد هذه القوات، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل الإجتماعي.

وتضمن فيديو نشرته قناة "صدى البلد" من داخل مقر قوات الصاعقة المصرية، شرحا لللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح، قائد قوات الصاعقة خلال الحلقة، حول التدريبات في "ميدان تطعيم المعركة".

كما بين مقطع الفيديو ميادين الرماية وتدريبا لعناصر الصاعقة المصرية تشمل الغطس في مياه غير نقية واختراق النيران المشتعلة.

مشهد صادم.. قوات الصاعقة تعبر مياه المجاري وسط النيران.. وأحمد موسى منبهر بالمشهد#صدى_البلد#على_مسئوليتيpic.twitter.com/SbW0P463XB — صدى البلد (@baladtv) June 12, 2023

هذا وأوضح اللواء المصري أن"مواجهة الإرهاب كانت صعبة لأن العدو غير واضح.. الإرهابيون يختلطون وسط المدنيين وليس لهم مكان واضح مما صعب القضاء عليهم بسرعة.. ولم نقتحم بيت داخله إرهابي وسط مدنيين".

وتابع "الإرهابيون كانوا يزرعون العبوات الناسفة في أماكن وجود المدنيين.. قوات الصاعقة قامت بعمليات تمشيط لكل مكان يشتبه تواجد الإرهابيين به، وقوات الصاعقة كانت تنسق مع جهات الاختصاص وأجهزة المعلومات للوصول للإرهابيين.. الإرهابي كان يتواجد في أماكن جبلية وعرة وبيوت وسط المدنيين"، لافتا: "قوات الصاعقة كانت تواجه صعوبات عند هروب الإرهابيين والاحتماء بالمدنيين في سيناء".

بطولات لا حصر لها.. قائد قوات الصاعقة: أول أسير إسرائيلي جابته قوات الصاعقة في حرب الاستنزاف #صدى_البلد#على_مسئوليتيpic.twitter.com/SgG7c0Ubf0 — صدى البلد (@baladtv) June 12, 2023

المصدر: "صدى البلد"