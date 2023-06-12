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"اختبار العربي" يثير ضجة في سلطنة عمان

مجتمع

Globallookpress
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أثار اختبار مادة اللغة العربية لدفعة تخرج عام 2023 في سلطنة عمان، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى البعض من صعوبته، بينما اعتبره آخرون طبيعيا.

وبـ"هاشتاغ": "اختبار العربي"، عبر عدد من الطلاب ورواد مواقع التواصل عن استيائهم من صعوبة الأسئلة، مطالبين بإعادة النظر في نظام التقويم والتصحيح، فيما قال آخرون إن الأسئلة كانت عادية وليست صعبة.

وفي هذا الصدد، علق أحدهم قائلا: "اختبار العربي لو بالإنجليزي أحسن.. كلمني عربي علشان أفهم بس، أتمنى مراعاة طلابنا"، وأضاف آخر: "حسبنا الله ونعم الوكيل لمن عملت هذا الامتحان ماذا استفدت من هذا التعقيد ؟! غير دعاء الطلبة عليك ! على الأقل مراعاة التصحيح رأفة بهم".

وأوضح أحد الحسابات قائلا: "اختبار العربي تم إعداده وتصميمه بما يتناسب مع جميع الطلاب ومضمونه وأسئلته لم تخرج من المنهج الدراسي، ولكن للأسف البعض سواء من الطلاب أو أولياء الأمور يتعاطفون مع الموضوع بشكل غير طبيعي"، ليرد عليه حساب آخر: "يوم ما اختبرت معنا لا تتكلم..ثاني شي ماحد تعاطف مع حد..تراه احنا مختبرين وشايفين لو كان سهل ما بنتكلم لكن كان فوق قدراتنا ثاني مره لا تتكلم في شي ما تعرفه أوك".

المصدر: RT

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