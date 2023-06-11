انتصار السيسي: سعدت بحديثي مع الأولى على الإعدادية بكفر الشيخ والدولة ستدعمها بكل مراحل تعليمها

كشفت سيدة مصر الأولى انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها "تحدثت مع ابنتها منة الأولى على الإعدادية"، موضحة أن "الدولة ستدعم الطالبة في كل مراحلها التعليمية".

وعلى حسابها في "فيسبوك"، كتبت انتصار السيسي: "سعدت بحديثي مع ابنتي منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ".

وأضافت: "منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل، كل التحيه والتقدير لها ولوالدتها التى حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها".

وأكملت انتصار السيسي: "وإذ أؤكد على قيام الدولة بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة أتمنى لها مزيداً من التفوق والنجاح".

وحصلت الطالبة منة عماد إبراهيم، على المرتبة الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ، في الشهادة الإعدادية، بعد حصولها على 287.5 درجة.

هذا وكشف وائل هراس، مدير عام الإدارة التعليمية بالحامول، لصحيفة "المصري اليوم"، أن منة الله قهرت الصعوبات وثابرت حتى انتصرت، بالرغم أنها كانت تعيش في مسكن غير آدمى وبدون أثاث، إلا أنها تفوقت على نفسها، وحصلت على المركز الأول في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وهى تتمنى أن تكون طبيبة أمراض جلدية، وكانت تتمنى أيضا الالتحاق بمدرسة المتفوقين بكفرالشيخ.

المصدر: "المصري اليوم" + RT