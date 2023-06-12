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مقطع فيديو يوثق مدرسة فرنسية تجبر فتيات على خلع الحجاب يثير غضبا بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو يوثق مدرسة فرنسية تجبر فتيات على خلع الحجاب يثير غضبا بمواقع التواصل (فيديو)
BFM TV
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب المسلمين، يظهر فيه إجبار فتيات محجبات على خلع الحجاب في أثناء دخولهن إحدى المدارس.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو معربين عن غضبهم الشديد، حيث أظهرت اللقطات المصورة فتيات محجبات يتم إجبارهن على خلع الحجاب، قبل دخول إحدى المدارس الفرنسية.

 وفي وقت سابق، نشر السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "وبنفس معدل نمو "الاستبدال العظيم" في فرنسا، فإن أزياء "العبايات" الإسلامية تستعمر المدارس للالتفاف على الحظر المفروض على ارتداء الحجاب".

وأضاف: "شكراً لأولياء الأمور والمعلمين الذين يشاركون في شبكة "ParentsVigil" الخاصة بنا لمحاربة العدوان الإسلامي في مدرسة أطفالنا".

المصدر: RT

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