فرنسا.. غضب بعد تصوير ضباط شرطة بوشوم "عقدة الموت" على أياديهم (صور + فيديو)

نشر مغردون ومدونون في فرنسا صورا وثقت ضباط شرطة تم حشدهم يوم الثلاثاء خلال المظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد في ليل، موشمين "فالكنوت" أو وشم "عقدة الموت" على أياديهم.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الصور أغضبت الفرنسيين كون ذلك الرمز يحظى بشعبية كبيرة بين المتعصبين للبيض والنازيين الجدد، وهو ما أكده المصور المستقل ريكاردو باريرا الذي نشر الصور على حسابه على "تويتر".

Aujourd’hui à Lille, plusieurs policiers ont été photographiés arborant un symbole très en vogue chez les suprématistes blancs et néonazis : le Valknut.



Explications ⤵️ pic.twitter.com/70xPr8IsA6 — Ricardo Parreira (@RicardParreir) June 6, 2023

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" إن تلك الأوشام مخالفة للأنظمة التي تفرضها الإدارة العامة للشرطة، مردفة بالقول إنه لا يمكن للعدالة الفرنسية إدانة ضباط الشرطة الذين تم تصويرهم لأنهم رسموا هذه الرموز بالوشم وعرضوها لأنها ليست "صليب معقوف" أو منظمات أدانها القضاء رسميا" .

ويقول موقع "Indextreme" إن رمز "فالكنوت" (ثلاثة مثلثات متشابكة) من الثقافة الاسكندنافية والأساطير الاسكندنافية، وتم استخدامه لاحقا في "شعار وحدة القوميين والهوية والوطنيين" وهي حركة نازية جديدة تم إنشاؤها في عام 2016، والتي لم تعد موجودة"، ويشير إلى أنه غالبا ما يرتبط شعارها بالكلت والفايكنغ.

وأضاف أنه يتم استخدام هذا الرمز في فرنسا من قبل "كيو أنون" QAnons وهي حركة تؤمن بنظرية المؤامرة من ابتداع اليمين الأمريكي المتطرّف تتناول بالتفصيل خطة سرية للدولة العميقة في الولايات المتحدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره، بالإضافة إلى استخدامه من قبل "النازيين الجدد".

ويذكر الموقع أنه وفي القرن العشرين تبنته حركة "völkisch" وهي تيار فكري ظهر في ألمانيا بدعوات وأيديولوجيات تفوّق وعنصرية ومعاداة للسامية.

وأعلنت سارة كيريش المستشارة الإقليمية لمقاطعة Hauts-de-France، الأربعاء، عن توقيف المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) بعد الكشف عن هذه الصور، حسبما نقلته قناة "bfm tv" الفرنسية.

وقالت "هذا الوضع يشبه انتهاكا للقواعد الأخلاقية للشرطة الوطنية التي تحظر ارتداء الوشم في ظل ظروف معينة"، معتمدة في تصريحاتها على تعميم صادر عن المديرية العامة للشرطة الوطنية واستنادا إلى عدد من مواد قانون الأمن الداخلي.

وأشارت إلى أن الأوشام التي تحمل رمزا واضحا للتعصب والنازية الجديدة، تشكل علامة واضحة على الانتماء إلى منظمة سياسية وتقوض القيم الأساسية للأمة وتشوه علاقة ضابط الشرطة مع محيطه، مبينة في السياق أنه يمكن لعناصر الشرطة أن يضعوا وشما على أجسادهم بشرط إخفائه.

وأوضحت "لو ياريزيان" أن هذا الرمز أصبح معروفا لعامة الناس في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة،

المصدر: وسائل إعلام فرنسية