السعودية.. مقتل رجل أمن خلال مداهمة مروجي المخدرات ورواد مواقع التواصل ينعونه بحزن (صورة)

أفادت مواقع إخبارية سعودية محلية بمقتل رجل الأمن عبد العزيز الفريح‬⁩ أثناء مداهمة أحد المطلوبين لمكافحة المخدرات، حيث تم تصفية المهاجم والقبض على مطلوب آخر.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية نبأ مقتل عبد العزيز الفريح‬⁩، حيث تصدر اسمه منصة "تويتر" في المملكة، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشر حساب موجز الأخبار الموثق والذي يتابعه أكثر من 4.5 مليون حساب صورة رجل الأمن، معلقا عليها بالقول: "استشهد البطل عبد العزيز الفريح بمداهمه أحد المطلوبين بحملة الحرب على المخدرات..تم قتل المطلوب والقبض على آخر".

إنا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفرله وارحمه واكتبه من الشهداء اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها وارزق اهله واحبابه الصبر الله احفظ بلادنا من كيد الكائدين وعبث العابثين اللهم احفظ رجال امننافي الداخل والمرابطين على حدود بلادنا — عالمي سعودي (@ibra_alnnsr) June 12, 2023

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته — نواف بن حسام (@naf_alnassr) June 12, 2023

وتشن الأجهزة الأمنية السعودية ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، حيث كان وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود قد توعد بمحاربة هذه الآفة، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT