 
مباشر

السعودية.. مقتل رجل أمن خلال مداهمة مروجي المخدرات ورواد مواقع التواصل ينعونه بحزن (صورة)

مجتمع

السعودية.. مقتل رجل أمن خلال مداهمة مروجي المخدرات ورواد مواقع التواصل ينعونه بحزن (صورة)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vhmx

أفادت مواقع إخبارية سعودية محلية بمقتل رجل الأمن عبد العزيز الفريح‬⁩ أثناء مداهمة أحد المطلوبين لمكافحة المخدرات، حيث تم تصفية المهاجم والقبض على مطلوب آخر.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية نبأ مقتل عبد العزيز الفريح‬⁩، حيث تصدر اسمه منصة "تويتر" في المملكة، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشر حساب موجز الأخبار الموثق والذي يتابعه أكثر من 4.5 مليون حساب صورة رجل الأمن، معلقا عليها بالقول: "استشهد البطل عبد العزيز الفريح بمداهمه أحد المطلوبين بحملة الحرب على المخدرات..تم قتل المطلوب والقبض على آخر".

وتشن الأجهزة الأمنية السعودية ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات،  حيث كان وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود قد توعد بمحاربة هذه الآفة، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا