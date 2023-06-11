قراءة الفاتحة على روح الجندي المصري محمد صلاح في اجتماع رسمي عربي (فيديو)

بطلب من نائب أردني، قرأ أعضاء البرلمان العربي "الفاتحة" على "روح المجند المصري الشهيد محمد صلاح"، الذي لقي حتفه بعد قتله 3 أفراد من الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وعلى هامش أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي التي عقدت أمس السبت، طلب نائب رئيس البرلمان العربي، النائب الأردني خليل عطية، من أعضاء البرلمان "الوقوف لقراءة الفاتحة على روح الشهداء الذي استشهدوا على ثرى فلسطين خصوصا الشهيد المصري محمد صلاح".

وحيا عطية في كلمة له "مصر والشهيد المصري البطل محمد صلاح".

النائب في مجلس النواب الأردني المهندس خليل عطية: "الروح الطاهرة تحلق نحو الأعالي تحت قبة البرلمان العربي في القاهرة.. فلنقرأ الفاتحة على روح شهيدنا محمد صلاح وكل شهداء الأمة". pic.twitter.com/vdsoM7atHf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 10, 2023

يذكر أن الأيام الحالية تشهد توترا كبيرا بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بعد حادث وقع الأسبوع الماضي على الحدود، قام على إثره مجند مصري بقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط كبير قبل أن تقتله مجموعة أخرى من الجنود الإسرائيليين.

المصدر: "عمون" + RT