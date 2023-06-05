الملكة رانيا تنشر فيديو لأولادها: "اللي فاهم عليهم يحكيلي"

نشرت ملكة الأردن رانيا العبدالله، فيديو لأولادها الثلاثة الأميرتان إيمان وسلمى والأمير هاشم، وهو يضحكون ويتهامسون خلال تقبل التهاني بزفاف شقيقهم ولي العهد الأمير حسين.

وظهر الأمراء الثلاثة مع زوج شقيقتهم إيمان في الفيديو وهم يضحكون، وعلقت الملكة على الفيديو قائلة: "اللي فاهم عليهم يحكيلي".

وقد حظي الفيديو بإعجاب وتعليق عدد كبير من المتابعين.

يذكر أنه في الأول من يونيو الحالي عقد قران الأمير حسين على المهندسة السعودية رجوة آل سيف، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور حوالي 140 ضيف بينهم شخصيات ملكية وسياسية عالمية.

وبعد انتهاء حفل عقد القران، انطلق موكب الزفاف في مسار احتفالي من قصر زهران إلى قصر الحسينية غربي عمان، وتمكن آلاف الأردنيين والمقيمين من المشاركة في الاحتفال بموكب العروسين من خلال سبعة مواقع موزعة على طريق الموكب الملكي الأحمر.

ومُنحت المهندسة رجوة آل سيف، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية.

المصدر: RT