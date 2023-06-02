الملك عبدالله يشكر المشاركين بفرح ولي العهد وزوجته

شكر ملك الأردن عبدالله الثاني، الشعب الأردني وكل من شاركه الفرحة بزفاف نجله ولي العهد الأمير حسين والأميرة رجوة.

ونشر الملك عبدالله عبر حسابه على "تويتر" صورة مقتطفة من الزفاف الذي أقيم يوم أمس في العاصمة عمان، وكتب: "شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة".

وأضاف: "والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".

شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما pic.twitter.com/u7igu8Ybkf — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 2, 2023

ومُنحت المهندسة السعودية رجوة آل سيف قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية، وذلك بعد عقد قرانهما في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.

المصدر: RT