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الملك عبدالله يشكر المشاركين بفرح ولي العهد وزوجته

مجتمع

الملك عبدالله يشكر المشاركين بفرح ولي العهد وزوجته
AFP
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شكر ملك الأردن عبدالله الثاني، الشعب الأردني وكل من شاركه الفرحة بزفاف نجله ولي العهد الأمير حسين والأميرة رجوة.

ونشر الملك عبدالله عبر حسابه على "تويتر" صورة مقتطفة من الزفاف الذي أقيم يوم أمس في العاصمة عمان، وكتب: "شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة".

وأضاف: "والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما".

ومُنحت المهندسة السعودية رجوة آل سيف قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية، وذلك بعد عقد قرانهما في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.

المصدر: RT

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