عبارة على تاج الأميرة رجوة يثير فضول متابعي حفل الزفاف؟ (فيديو)

أثارت كلمات نقشت على التاج الماسي الذي ارتدته زوجة ولي العهد الأردني، السعودية رجوة السيف، فضول المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ولفت ناشطون إلى أن التاج الذي ارتدته رجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، كتب عليه عبارة "رجوة من الله".

واعتبر مغردون أن الجملة مقتبسة من كلمة أدلت بها الملكة رانيا في حفل الحناء الذي أقيم قبيل عقد القران، حيث قالت "رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين".

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمان، وصولا إلى قصر الحسينية.

المصدر: RT