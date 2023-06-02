فيديو.. مشاركة زوجة السيسي وابنته بالزفاف الملكي الأردني تثير تفاعلا عبر مواقع التواصل

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو لانتصار السيسي زوجة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وابنتها آية خلال مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين.

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وأظهرت لقطات لسيدة مصر الأولى وابنتها خلال مصافحة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وكذلك لحظة تهنئة العروسين عقب عقد قرانهما.

https://twitter.com/Banotamasryaa

وأثنى مغردون على أناقة السيدة انتصار وابنتها آية.

وكانت السيدة المصرية الأولى انتصار السيسي وابنتها آية شاركتا منذ قرابة شهرين في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني الذي أقيم في الأردن.

المصدر: RT