بالتيجان والأوشحة الرسمية.. عشاء ملكي فاخر احتفالا بزفاف ولي العهد (فيديو)

أقامت العائلة المالكة الأردنية حفل عشاء ملكي فاخر، احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين، حيث حضر المدعوون من ملوك وقادة وأمراء بأزياء رسمية مرتدين الأوشحة والتيجان الملكية.

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واستقبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، والأمير الحسين والأميرة رجوة ضيوف حفل العشاء الذي أقيم في قصر الحسينية، عقب الاحتفال الخارجي الذي شهد زفة فلكلورية وأغاني شعبية أردنية بمشاركة فنانين أردنيين وسعوديين.

وفي ختام الاستقبالات الملكية، بدا الملك عبدالله متعبا من الوقوف لاستقبال الضيوف، وظهر وهو يتنفس بعمق لاسترداد القوة.

المصدر: RT