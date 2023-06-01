الأمير العريس يرقص "الدحية" ويشعل مواقع التواصل (فيديو)

أشعلت رقصة "الدحية" التي أداها ولي العهد الأردني الأمير الحسين، خلال حفل المضارب الذي أقيم الأربعاء بالديوان الملكي الهاشمي، مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

واعتبر الناشطون عبر "تويتر" أن رقصة "الدحية" هي فخر التراث الأردني، وهي "بصمة أردنية" في حفل الزفاف الذي يجري بالكامل وفق التقاليد الأردنية العريقة.

الدحية الاردنية تراثنا فخرنا وعزتنا

عرس اردني بحت 🇯🇴❤️ #نفرح_بالحسينpic.twitter.com/e5WO8zWnls — Razan Abu Alfoul🇯🇴 (@RazanAbualfoull) May 31, 2023

و"الدحية" أو "الدحة" كما يطلق عليها أهل شبه الجزيرة العربية هي رقصة بدوية تمارس في الأردن ومنطقة النقب من فلسطين وشمال المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج وبوادي سوريا والعراق وحوران وشبه جزيرة سيناء. وكانت تمارس الدحية قديما قبل الحروب لإثارة الحماسة بين أفراد القبيلة، وعند نهاية المعارك قديما يصفون خلالها المعركة وما دار بها من بطولات، أما الآن فهي تمارس في مناسبات الأعراس والأعياد وغيرها، وتجمع بين فن الشعر والرقص والأهازيج.

وكان الملك عبدالله الثاني أولم أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي لأكثر من 4 آلاف ضيف من مناطق المملكة كافة بمناسبة زفاف ولي العهد، جريا على العادات والتقاليد الأردنية.

بدوره، وجه الأمير الحسين رسالة شكر لكل المشاركين في "حفل المضارب"، وقال إن "أجمل فرحة هي التي تشاركها مع من تحبهم ويحبونك".

المصدر: RT