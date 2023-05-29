مقطع فيديو يوثق تأثر أمينة أردوغان وحبس دموعها أمام أنصار زوجها عقب فوزه يثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بـ"المؤثر"، يظهر أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي تحبس دموعها أمام المناصرين، عقب فوزه بالانتخابات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيت ظهرت أمينة أردوغان وهي تحبس دموعا عند رؤية مناصري زوجها وهم يهتفون احتفالا بفوزه في الانتخابات، ليتقدم أردوغان نحوها.

وعلق أحدهم قائلا: "كم أنت جميلة"، وأضاف آخر: "لقد مررنا بتلك اللحظات العاطفية أيضًا".

🥹 Başkan #RecepTayyipErdoğan'ın, Kısıklı'da kendisini bekleyen vatandaşları selamladığı sırada duygusal anlar yaşayan eşi Emine Erdoğan'ı fark edip yanına gittiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.pic.twitter.com/IK2gHvaV2b — A Haber (@ahaber) May 28, 2023

ويوم أمس الأحد، فاز رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ليكون رئيس الجمهوية التركية لولاية ثالثة.

المصدر: RT