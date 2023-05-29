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صلاة الفجر في آيا صوفيا بعد فوز أردوغان.. مشهد مهيب (فيديوهات)

مجتمع

صلاة الفجر في آيا صوفيا بعد فوز أردوغان.. مشهد مهيب (فيديوهات)
AP
صورة أرشيفية
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصفت بالـ"مهيبة"، تظهر حشودا من الأتراك في آيا صوفيا عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع الفيديو التي تعالت فيها أصوات عشرات الأتراك في آيا صوفيا في اسطنبول، وهم يرددون: "الله أكبر بسم الله.. الله أكبر" حيث رفعوا أيديهم عاليا وبدا بعضهم وهو يؤدي إشارة التوحيد.

وأشار بعض النشطاء إلى أن التكبيرات جاءت بمناسبة فوز أردوغان.

ومساء أمس الأحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار،  فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ووفقا له، فإن تقدم أردوغان على كيليتشدار أوغلو، بتجاوز مليوني صوت، وسيتم نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية في 1 يونيو المقبل.

المصدر: RT

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