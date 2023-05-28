مفتي سلطنة عمان يتوجه بالشكر لحركة "طالبان"

توجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالشكر الكبير لـ"الإمارة الإسلامية بأفغانستان" (حركة طالبان)، على "تعميم اللغة العربية بمدراسها واعتمادها بتدريس المرحلة الجامعية".

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: "إنا لنحيي الإمارة الإسلامية بأفغانستان ونشكرها أيما شكر على تعميم اللغة العربية في مدارسها، واعتمادها في تدريس المرحلة الجامعية".

وأضاف: "وهذه بادرة طيبة نرجو من الدول الإسلامية جميعا أن تحذوا حذوها، لأنها ليست لغة خاصة بالعرب، فبعد نزول القرآن بها أصبحت لغة عالمية، اعتنت بها الأمة الإسلامية بأسرها، وتفانى العجم في دراستها وتدريسها والتأليف فيها ونشرها أكثر مما عني بها العرب، إذ هي وسيلة فهم القرآن الكريم كما أنزله الله. والله يوفق الجميع لما فيه الخير".

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لنحيِّي الإمارة الإسلامية بأفغانستان ونشكرها أيما شكر على تعميم اللغة العربية في مدارسها، واعتمادها في تدريس المرحلة الجامعية.

وهذه بادرة طيبة نرجو من الدول الإسلامية جميعا أن تحذوا حذوها؛ لأنها ليست لغة خاصة بالعرب، فبعد نزول القرآن بها أصبحت لغة… — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 27, 2023

المصدر: RT