 
مباشر

مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة إلى المقاومين الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة إلى المقاومين الفلسطينيين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vakq

بعث مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بتحية "إكبار وإجلال" للمقاومين الفلسطينيين في غزة، على خلفية الأحداث الأخيرة في القطاع وردهم على العدوان الإسرائيلي.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانا قال فيه: "بكل إكبار وإجلال نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر الصلد فجرعوهم غصص الهزيمة وأذاقوهم مرارة الهوان، وندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف، وتألف القلوب واتحادها كالقلب الواحد".

وأضاف مفتي عمان في بيانه: "ونحيي معهم كل من عزز مواقفهم وساند جهادهم من الأحرار الأبطال، ولا ننسى أن نطالب المسلمين جميعا بشد أزرهم ومساندة كفاحهم، فإن هذه معركة الأمة جميعا، ومع ذلك نثق أن ملائكة الله يقفون معهم، ويساندون جهادهم، ويثبتون قلوبهم وأقدامهم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا