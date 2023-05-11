مفتي سلطنة عمان يوجه رسالة إلى المقاومين الفلسطينيين

بعث مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بتحية "إكبار وإجلال" للمقاومين الفلسطينيين في غزة، على خلفية الأحداث الأخيرة في القطاع وردهم على العدوان الإسرائيلي.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بيانا قال فيه: "بكل إكبار وإجلال نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر الصلد فجرعوهم غصص الهزيمة وأذاقوهم مرارة الهوان، وندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف، وتألف القلوب واتحادها كالقلب الواحد".

وأضاف مفتي عمان في بيانه: "ونحيي معهم كل من عزز مواقفهم وساند جهادهم من الأحرار الأبطال، ولا ننسى أن نطالب المسلمين جميعا بشد أزرهم ومساندة كفاحهم، فإن هذه معركة الأمة جميعا، ومع ذلك نثق أن ملائكة الله يقفون معهم، ويساندون جهادهم، ويثبتون قلوبهم وأقدامهم".

بكل إكبار وإجلال؛ نحيي المقاومين الأبطال، الذين واجهوا عدوان المحتل بعزيمة أصلب من الصخر، فجرعوهم غصص الهزيمة والهوان، وندعوهم إلى المضي قدما في سبيل العزة والكرامة مع وحدة الصف.

ونحيي كل من ساند جهادهم، ولا ننسى أن نطالب المسلمين جميعا بشد أزرهم، فإن هذه معركة الأمة جميعا. pic.twitter.com/ux6tjv8MLx — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 11, 2023

المصدر: RT