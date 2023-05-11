مقاطع فيديو تظهر حجم الدمار في المدن الإسرائيلية إثر الصواريخ الفلسطينية (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو نشرت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل، حجم الدمار الهائل بالمدن الإسرائيلية إثر الصواريخ الفلسطينية التي أطلقتها حركة "الجهاد الإسلامي" ردا على العدوان على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أفادت مصادر طبية إسرائيلية بمقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في الضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية لعدد من المدن الإسرائيلية.

وذكرت مراسلتنا أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب واللد والرملة وعسقلان، وغلاف غزة وشماله، حيث تسببت الصواريخ التي أطلقت باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بدمار كبير.

فيما شن الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، غارات جديدة على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن "استشهاد أكثر من 25 شخصا وإصابة العشرات جراء هذا العدوان".

المصدر: RT