نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا بوزير الدفاع لبحث الضربات الصاروخية ويطلب من الإسرائيليين انتظار تعليمات

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا عاجلا بوزير الدفاع يوآف غالانت لبحث الضربات الصاروخية الأخيرة من قطاع غزة ويطلب من الإسرائيليين "انتظار تعليمات".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي على حسابه على "تويتر" بشأن اغتيال قادة سرايا القدس "لقد أثبتنا مرة أخرى أن من يتحمل مسؤولية إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية سيدفع الثمن الباهظ".

لكن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت عددا ضخما من الصواريخ المدمرة بعد تحذير غالانت.

وأصدر غالانت تعليمات لجميع القوات لاتخاذ جميع الإجراءات للتحضير لسلسلة من العمليات الإضافية، والحفاظ على الجهوزية، تحسبا لاحتمال اتساع دائرة القتال.

وعقد غالانت، اليوم الخميس، جلسة إحاطة مع رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونان بار حول تطورات الاشتباك مع الفصائل في غزة.

المصدر: RT