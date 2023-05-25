لبنان.. مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديوهات وصور "التحرير" بدحر الجيش الإسرائيلي (فيديوهات + صور)

يصادف اليوم الخميس 25 مايو، عيد "المقاومة والتحرير" في لبنان، وهو تاريخ اندحار الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في بداية الثمانينيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من ذكرى "التحرير"، حيث احتفوا بخروج الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبناني التي احتلها.

ونشر أحدهم مقطع فيديو معلقا عليه بالقول: "أنتم النصر وانتم العيد "25 أيار عيد المقاومه والتحرير".. منكم وإليكم..لبنان بالشهداء انتصر..كل عام وأنتم فخرنا وعزنا من كل بقاع الأرض هنا الجنوب المقاوم..تحية لكل السواعد السمراء اللتي قاومت وصمدت وضحت والتي لولاها لما كان النصر وما كان التحرير".

انتم النصر وانتم العيد"25 ايار عيد المقاومه والتحرير منكم واليكم لبنان بالشهداء انتصر كل عام وانتم فخرنا وعزنا من كل بقاع الارض هنا

الجنوب المقاوم

تحيه لكل السواعد السمراء اللتي قاومت وصمدت وضحت والتي لولاها لما كان النصر وما كان التحرير#تحرير_الجنوب#عيد_المقاومة_والتحرير✌🏻💛 pic.twitter.com/tZ2PLCyzAu — Nour Ali (@hide_mhama52474) May 25, 2023

من أجمل مشاهد العزّ و الكرامة..

" معتقل الخيام "#عيد_المقاومة_والتحريرpic.twitter.com/gGMLP2E79b — Aly Rida Videos  (@aly_rida_videos) May 24, 2023

وأضاف آخر: "الشرف ما بينشرى… والوطنية ما بتنشرى.. هني قيم بتكون وبس… وجيل وبعده جيل حيضل يحكي عن شرف الجنوب اللي عبّا الدنّي عز ب 25أيار 2000."

الشرف ما بينشرى… والوطنية ما بتنشرى.. هني قيم بتكون وبس…

وجيل وبعده جيل حيضل يحكي عن شرف الجنوب اللي عبّا الدنّي عز ب 25أيار 2000. #عيد_المقاومة_والتحريرpic.twitter.com/nnfMc8ZZUV — Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) May 25, 2023

الفيديو التاريخي الكامل ليوم ٢٣ ايار ٢٠٠٠. تحرير الأسرى من معتقل الخيام. #عيد_المقاومة_والتحريرpic.twitter.com/2KUdup9VlB — أسامة نور الدين (@NourOusama) May 23, 2023

المصدر: RT