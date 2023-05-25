 
مباشر

لبنان.. مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديوهات وصور "التحرير" بدحر الجيش الإسرائيلي (فيديوهات + صور)

مجتمع

لبنان.. مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديوهات وصور
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdq0

يصادف اليوم الخميس 25 مايو، عيد "المقاومة والتحرير" في لبنان، وهو تاريخ اندحار الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلها في بداية الثمانينيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من ذكرى "التحرير"، حيث احتفوا بخروج الجيش الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبناني التي احتلها.

ونشر أحدهم مقطع فيديو معلقا عليه بالقول: "أنتم النصر وانتم العيد "25 أيار عيد المقاومه والتحرير".. منكم وإليكم..لبنان بالشهداء انتصر..كل عام وأنتم فخرنا وعزنا من كل بقاع الأرض هنا الجنوب المقاوم..تحية لكل السواعد السمراء اللتي قاومت وصمدت وضحت والتي لولاها لما كان النصر وما كان التحرير".

وأضاف آخر: "الشرف ما بينشرى… والوطنية ما بتنشرى.. هني قيم بتكون وبس… وجيل وبعده جيل حيضل يحكي عن شرف الجنوب اللي عبّا الدنّي عز ب 25أيار 2000."

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا