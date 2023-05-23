مصر.. "عصفورة" المصممة المتهمة بسرقة لوحات الفنان الروسية تثير الغضب بسبب الإله "حورس"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا كبيرا من مصممة الغرافيك غادة والي المتهمة بسرقة أعمال الفنان الروسي غورغي كوارسوف بعد وصفها الإله "حورس" بعصفورة.

وقالت مصممة الغرافيك غادة والي، خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب إن هناك اختلافات ما بين تصميماتها وتصميمات كوارسوف، في أحد الأعمال، بأن نموذجها يضم "عصفورة" فيما لا يحمل عمل الفنان الروسي واحدة، لتبدأ موجة من السخرية والغضب.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هجوما عنيفا على والي، بعد ذكرها "العصفورة" التي تظهر في عملها والذي كان تجسيدا لـ"الإله حورس".

ويعد حورس أحد أهم آلهة المصري القديم، وله عدة تماثيل بأحجام مختلفة، تتخذ شكل الصقر، ويرمز له بأنه المنتقم للمظلومين والمنتصر للحق والعدالة والخير.

يذكر أن الفنان الروسي اتهم غادة والي عام 2022 بسرقة أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في تصميم جداريات محطة مترو كلية البنات، وأثار الأمر جدلا كبيرا امتد لأيام طويلة، وانتهى باعتذار الهيئة القومية لمترو الأنفاق، للفنان الروسي، وأكدت على احترامها الملكية الفكرية سواء كان ذلك الفن في مصر أو خارج مصر.

لكن الجدال عاد للمواجهة، مع اتهام الفنان الروسي مصممة الجرافيك، بسرقة لوحاته في تصميم مشروب غازي، مستوحى من التراث والتاريخ المصري. كان ذلك في إطار حملة دعائية لصالح شركة للمياه الغازية، ولاقت الصور آنذاك عام 2018 احتفاء واسعا، كون التصميم يمتد للحضارة المصرية القديمة.

المصدر: مصراوي + RT