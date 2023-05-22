وسائل إعلام تكشف عن خطوبة جيف بيزوس وصديقته لورين سانشيز

أكدت مصادر لمجلة "بيبل" الأمريكية خطوبة مؤسس "أمازون" جيف بيزوس وصديقته الصحفية لورين سانشيز.

وحسب المجلة، فإن بيزوس وصديقته يمضيان العطلة في جنوب فرنسا، حيث حضرا عرض فيلم "Killers of the Flower Moon" في مهرجان كان السينمائي.

ويشار إلى أن بيزوس وسانشيز كشفا عن علاقتهما في يناير 2019، بعد إعلان بيزوس عن طلاقه من زوجته ماكينزي سكوت، التي عاش معها 25 عاما والتي كان له 4 أطفال معها.

وخلال الفترة ذاتها طلقت لورين سانشيز، من زوجها باتريك وايتسل بعد زواج استمر 13 سنة.

يذكر أن بيزوس، الذي يعتبر واحدا من أغنى الأشخاص في العالم، ترك منصب المدير التنفيذي لشركة "أمازون" في فبراير 2021 ليركز على شركته "بلو أوريجن" للصناعات الفضائية.

المصدر: مجلة "بيبل"