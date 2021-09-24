جيف بيزوس يتبرع بمليار دولار للمساعدة في حماية البيئة

تبرع جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم بمليار دولار، للمساعدة في حماية الأرض والبحار، وتستهدف مبادرته على وجه الخصوص "المناطق المهمة للتنوع البيولوجي ومخزون الكربون".

وتعهد صندوق بيزوس للأرض بالتبرع بنحو مليار دولار سنويا للنشطاء والعلماء والمجموعات الأخرى التي تعمل على معالجة أزمة المناخ في العالم، بهدف إنفاق 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، وحماية 30% من اليابسة والبحر في محاولة لمنع الانقراض الجماعي بحلول 2030.

وقد تلقت مبادرة بيزوس دعما من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الصندوق إنه سيتبرع بمبلغ 203.7 مليون دولار بحلول نهاية العام للمنظمات التي تعمل على تعزيز العدالة المناخية، وذلك بعد أن منح 791 مليون دولار في شكل منح العام الماضي إلى 16 منظمة.

ويقدر إجمالي ثروة جيف بيزوس بنحو 196.2 مليار دولار.

المصدر: The Hill