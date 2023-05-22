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وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام إلى الرياض (صور + فيديو)

مجتمع

وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام إلى الرياض (صور + فيديو)
RT / spa
وصول التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" إلى الرياض
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وصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام برفقة والديهما، يوم الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمين من أنقرة بواسطة طائرة إخلاء طبي.

ونقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

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وأعرب والدا التوأم السوري "إحسان وبسام" عن مشاعر الفرح التي غمرتهما منذ تلقيهما التوجيه الكريم، رافعين شكرهما الجزيل وامتنانهما للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية لحظة وصول التوأم السيامي السوري "إحسان و بسام" إلى الرياض تمهيدا لفصلهما في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني.

وتعد العملية المرتقبة لفصل التوأم السيامي السوري، هي العملية الـ57 التي تجريها المملكة ضمن جهودها في فصل التوائم السيامية.

يُشار إلى أنه تم نقل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" في عام 2021 من شمال سوريا إلى مستشفى كلية الطب بأنقرة، وولد التوأم في مدينة إدلب ولدى والديهما ثلاثة أطفال آخرين.

وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام إلى الرياض (صور + فيديو)
/ spa.gov.sa
وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام إلى الرياض (صور + فيديو)
/ spa.gov.sa
وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام إلى الرياض (صور + فيديو)
/ spa.gov.sa
وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام إلى الرياض (صور + فيديو)
/ spa.gov.sa

المصدر: الإخبارية السعودية

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