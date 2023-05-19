هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائيا؟

كشف الفنان المصري شريف حلمي حقيقة أنباء اعتزال الزعيم عادل إمام عقب احتفاله بعيد ميلاده الـ 83، وذلك بعد انتشار أنباء عن اعتزاله الفن نهائيا.

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وقال شريف حلمي لموقع "القاهرة 24" المصري إنه احتفل مع الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده في منزله أمس، ولم يقل أي شيء عن اعتزال الفن، مؤكدا أن الأنباء المنتشرة ما هي إلا شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ولن يستطيع أحد التحكم في مروجي تلك الشائعات.

كما احتفل الزعيم بعيد ميلاده في منزله وسط محبيه، من بينهم الفنانة يسرا ولبلبة وخالد سرحان ومصطفى هريدي.

وكان المذيع المصري شريف عامر قد تعرض لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب حواره مع الزعيم عادل إمام وتصريحاته حول ابنتيه اللتين تعلمتا اللغة العربية بسبب أفلام الزعيم.

وعلق الإعلامي شريف عامر على موجة السخرية التي طالته، عقب حواره مع الزعيم عادل إمام، أثناء تقديم الحلقة الأخيرة من برنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "MBC مصر".

وقال عامر في تغريدة على موقع "تويتر": "بسبب السفر والتطبيق من امبارح نمت وصحيت.. أنا عيشت 4 سنين برة مصر وبنتي الصغيرة في سن التكوين 5 أو 6 سنين يعني مجرد طفلة".

وأضاف: "في إجازة صيف 2007، كان في سينما مارينا دخلنا فيلم الأستاذ عادل إمام، خرجت تغني وتردد كلماته وبدأت الطريق.. برضه الفضل لعادل إمام، اعتقد بقى هناك ما هو أهم.. سلام".

وانتقد رواد مواقع التواصل تصريح "عامر" بشأن ابنتيه اللتين تعلمتا اللغة العربية بسبب أفلام الزعيم عادل إمام.

المصدر: القاهرة 24