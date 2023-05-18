مسؤول مصري يقسم على الهواء: "والله الدولار سيعود إلى أقل من 30 جنيها"

قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، إن الدولار يمثل عبئا كبيرا على المستثمرين، مؤكدا أنه إحدى المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، أن الحكومة تضع خطة لسد الفجوة الدولارية ببرنامج الطروحات على المدى المتوسط والقريب والبعيد.

وأكد أن الدولة لم تتخلف الدولة عن سداد قرض واحد أو التزام دولاري واحد على مستوى الأيام الماضية، وأنها تمتلك خطة مستقبلية جيدة من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر.

وذكر رئيس اتحاد المستثمرين، أن الجنيه أقل من قيمته بأكثر من 10%، موضحا أن سعر الدولار من المفترض أن يكون 24 جنيهًا طبقا للمؤسسات العالمية.

وأشار إلى أن سعر الدولار في البنك المركزي 30 جنيهًا، وفي السوق الموازي 41 جنيها، معقبا: "والله الدولار سيعود مرة أخرى إلى أقل من 30 جنيها ووضعه الطبيعي، خاصة أن مصر مستهدفة من الحاقدين في الداخل والخارج".

وذكر أن الدولار سيعود لأقل من 30 جنيها مع جذب مستثمرين جدد، قائلا إن هناك مجموعة من الإجراءات المتخذة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتسهيل على المستثمرين القدوم لمصر وضخ الاستثمارات وهم مطمئنون.

المصدر: الشروق