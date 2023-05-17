موقع مشاهير ثروة الزعيم عادل إمام.. كم تبلغ؟

قدر موقع المشاهير "Celebrity net worth" ثروة الفنان المصري القدير عادل إمام، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ83.

وقُدرت ثروة الزعيم عادل إمام بعد مسيرته الفنية الكبيرة بحوالي 100 مليون دولار أمريكي وفقًا لـ"آخر إحصائية لسنة 2021"، والتي تعادل بالمصري 3 مليارات و100 مليون جنيه مصري، وفقًا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، بحسب موقع "Celebrity net worth".

وفي تقرير بعنوان: "صافي ثروة عادل إمام"، قال موقع "Celebrity net worth": "عادل إمام ممثل مصري، واشتهر في المقام الأول بالكوميديا، ​​لكنه لعب دور البطولة في الأعمال الجادة كممثل مسرحي وسينمائي، حيث قدم أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات وأصبح من أشهر الممثلين في مصر، عينته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة للمفوضية في عام 2000 وعمل من أجل قضية اللاجئين، وتبلغ ثروته الصافية 100 مليون دولار".

واحتفل الزعيم عادل إمام يوم الأربعاء (17 مايو)، بعيد ميلاده الـ83، حيث ولد عام 1940، قيما احتفل العديد من الجمهور بوجود قامة فنية مثله حفرت اسمها في تاريخ الفن بجميع أنواعه، حيث بدأ مسيرته الفنية عام 1960 وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة من سينما ومسرح ودراما.

المصدر: "القاهرة 24"