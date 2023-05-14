مصر.. تجديد حبس البلوغر "بسة" و "ملكة جمال العشوائيات" بشبهة تكدير الأمن

قررت السلطات المصرية تجديد حبس كل من البلوغر محمد حسام الدين الشهير بـ"البسة"، والبلوغر بسمة حجازي المعروفة باسم "وردة" والمشهورة باسم "ملكة جمال العشوائيات".

وفي التفاصيل، قررت جهات التحقيق تجديد حبس محمد حسام الدين وبسمة حجازي 15 يوما، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد قبضت عليهما، بعدما رصدت فيديو لكل منهما مع آخرين ينشران من خلاله الأخبار الكاذبة بهدف تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة وانضمامهما لجماعة إرهابية.

جدير بالذكر أن المتهم الأول في القضية هو محمد حسام الدين، يبلغ من العمر 30 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية، والمتهمة الثانية بسمة سمير تبلغ من العمر 25 عاما وهي طالبة وتعمل "ميكاب أرتيست".

المصدر: "القاهرة 24"